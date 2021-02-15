Популярная украинская певица и наставница шоу "Голос Країни" Надя Дорофеева не сдержалась после очередной победы Димы Монатика

Как передает Politeka.net, в Инстаграм певца появился фрагмент из шоу, в котором артистка сделала ему замечание. После очередного талантливого исполнителя, которого Монатик забрал в свою команду, Надя не смогла сдержать эмоций.

«Не много ли?», - обратилась к Монатику взбудораженная Дорофеева.

«Не много ли что?», - ответил артист.

«Не многовато ли у тебя участников? Может, ты чуть-чуть успокоишься?», - парировала звезда.

Несмотря на то, что певица пыталась говорить это в шутку, было заметно, что она немного растеряна из-за активного участия коллеги-конкурента.

«#командаMONATIK на @goloskrainy_official продолжает пополняться талантливейшими личностями!!!», - подписал видео артист на своей странице.

Как известно, во время последнего эфира к команде Дмитрия присоединились три участника. В комментариях артиста поддержали поклонники.

«Такие крутые ребята», «Гордость быть в этой семье. Спасибо, Дима», «Дима Вы классный наставник, за Вами интересно наблюдать. Вы искренний и честный», «Ох, как девушка спела, мурашки по всему телу», - пишут люди.

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