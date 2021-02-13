Популярна українська співачка і наставниця в шоу "Голос Країни" розповіла про своє ставлення до Позитива

Надя Дорофєєва вразила всіх шанувальників шоу "Голос Країни" своєю яскравою появою в кріслі наставника без Позитива. У своєму інтерв'ю телеведучій Каті Осадчій в програмі "Світське життя" вона прокоментувала цей момент, розповівши про своє ставлення до колеги, пише Politeka.net.

У рекламному ролику "Голосу Країни" Дорофєєва розпилює подвійне крісло наставника, в одному з яких в попередніх сезонах проекту з нею сидів Олексій Завгородній (Позитив). На думку Каті Осадчої цей момент може засмучувати самого Позитива, немов його крісло просто викинули.

"Слухайте, ну так можна сказати і про групу тоді", - зазначила Надя Дорофєєва, згадуючи про розпад знаменитого дуету "Время и Стекло".

Але Надя Дорофєєва абсолютно впевнена, що її колега не потребує співчутливих слів, оскільки його таланту і впевненості в собі точно вистачить, щоб заявити про себе ще яскравіше. До того ж, на думку Дорофєєвої, Олексій Завгородній точно з'явиться різних яскравих проектах і шоу, і в "Голосі Країни" в тому числі.

"Ви не шкодуйте Позитива, тому що цей хлопець ще всім покаже. Рано так говорити! Ще він посидить в "Голосі" і не тільки! Я в нього вірю", - з теплотою в голосі говорить Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в бесіді з Катею Осадчою також розповіла про своє наставництво в проекті "Голос Країни" і відповіла на питання телеведучої про те, що вона в якомусь сенсі "підсиділа" Потапа. За словами Дорофєєвої її продюсер давно вважає, що співачка продюсує себе сама. Але самій Дорофєєвій дуже хотілося б посидіти з Потапом в різних кріслах і навіть позмагатися на проекті "Голос Країни".

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