Популярная украинская певица и наставница в шоу "Голос Країни" рассказала о своем отношении к Позитиву

Надя Дорофеева впечатлила всех поклонников шоу "Голос Країни" своим ярким появлением в кресле наставника без Позитива. В своем интервью телеведущей Кате Осадчей она прокомментировала этот момент, рассказав о своем отношении к коллеге, пишет Politeka.net.

В рекламном ролике "Голоса Країни" Дорофеева распиливает двойное кресло наставника, в одном из которых в предыдущих сезонах проекта с ней сидел Алексей Завгородний (Позитив). По мнению Кати Осадчей этот момент может огорчать самого Позитива, словно его кресло просто выкинули.

"Слушайте, ну так можно сказать и про группу тогда",- отметила Надя Дорофеева, вспоминая о распаде знаменитого дуэта "Время и Стекло".

Но Надя Дорофеева абсолютно уверена, что ее коллега не нуждается в сочувственных речах, поскольку его таланта и уверенности в себе точно хватит, чтобы заявить о себе еще ярче. К тому же, по мнению Дорофеевой, Алексей Завгородний точно появится разных ярких проектах и шоу, и в "Голосе Країни" в том числе.

"Вы не жалейте Позитива, потому что этот парень еще всем покажет. Рано так говорить! Еще он посидит в "Голосе" и не только! Я в него верю",- с теплотой в голосе говорит Надя Дорофеева.

Напомним, что Надя Дорофеева в беседе с Катей Осадчей также рассказала о своем наставничестве в проекте "Голос Країни" и ответила на вопрос телеведущей о том, что она в каком смысле "подсидела" Потапа. По словам Дорофеевой ее продюсер давно считает, что певица продюсирует себя сама. Но самой Дорофеевой очень хотелось бы посидеть с Потапом в разных креслах и даже посоревноваться на проекте "Голос Країни".

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