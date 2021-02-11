Андраде и Позитив снова засветились на совместном фото

Мишель Андраде и Позитив, новые ведущие украинской версии «Орел и решка» показали несколько кадров приключений, ожидающих телезрителей. Как передает Politeka.net, в сторис на своей страничке в Instagram молодая певица разместила анонс шоу.

В анонсе сказано, что шоу стартует уже в субботу 13 февраля. В кадре - немного грустная Мишель и счастливый Позитив. Девушка надела шортики и топ, и завязала волосы косынкой, а вот Позитив очень изменился. Он надел громадную футболку и развел руки в стороны. Видимо реп-исполнитель что-то кричит, от удовольствия. Он не сумел сдержать эмоции и показал себя во всей красе.

Дизайнеры решили немного приукрасить артистов. Они «дорисовали» Позитиву синие усы, от чего парень выглядит еще более счастливым, хоть и немного странным. А Мишель «надели» на голову праздничный колпачок.

Известно, что Мишель и Позитив отправились в Боливию, и там будут "открывать" тревел-проект.

В одном из интервью, Мишель призналась, что перебрала с боливийской кухней, однако это не помешало ей справиться с ролью ведущей. Позитив сознался, что сгорел на солнце, и поэтому пришлось скрывать «загар таксиста» под балахонистой одеждой.

Не так давно мы писали, что парочка, которой приписываю роман выпустила совместный трек, под романтическим названием "100 тысяч минут". На свое первое большое интервью парочка нарядилась в одинаковые одежды. Это было так мило, что поклонники снова заговорили о романе.

Напомним, что подопечная Потапа Андраде превзошла Дорофееву, сверкнув фигуркой возле Позитива: «Сладкая парочка».

Ранее на портал Politeka мі сообщали, что Мишель Андраде и Позитив подогрели слухи о романе, пару можно поздравить: «Такая атмосферная…».

Также на Politeka писала, что Мишель Андраде застали в постели с Позитивом, скрывались недолго: «Потап и Настя раньше тоже так…».