Подопечная Потапа Мишель Андраде показала неожиданные кадры
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором запечатлена в постели с Позивом и не только.
«Классная работа. А как вы знакомитесь?», - говорит она на видео.
Похоже кадры сделаны во время съемок, над крватью висит большая камера.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Полякова после скандала с Кароль заинтриговала новым выпадом: "Сегодня будут страшные..."
Софию Ротару познакомили с женихом-миллионером ее 19-летней внучки, как он выглядит: "Главное, чтобы я..."
Ротару едва сдержала слезы за кулисами "Вечернего Квартала", что произошло: "Очень тяжело..."
Заплаканная Тина Кароль ответила хамовитой Поляковой, напугав мрачным видом: «Скандал начинается…»
Таким образом артистка только подогрела слухи о романе с Позитивом.
Отметим, после того вышел выпуск 2PoPodcast у продюсера и рэп-артиста Потапа и Позитива, ексучасника группы "Время и Стекло" с Мишель Андраде, где она рассказала о новом бойфренде, в СЕти решили, что у певицы завязались отношения с Положительным - артист весь выпуск делал девушке комплименты и, как считают многие пользователи Сети, смотрел на Андраде "влюбленными глазами ".
Позже они выпустили композицию, которая стала саундтреком к романтическому сериалу Студии "Квартал 95" "100 тысяч минут вместе".
Также на страницах артистов регулярно появляются совместные фото. Отметим, пользователям Сети даже кажется, что это напоминает историю отношений Насти Каменских с Потапом.
«Мне кажется, или они встречаются», «Все вероятно и возможно. Потап и Настя раньше тоже так вместе фотографии выставляли, вместе всегда были и в итоге поженились», - пишут в Сети.
Напомним, что подопечная Потапа устроила зажигательные танцы со звездой "Танців з зірками", кадры развлечений: "Вау".
А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде в одном халатике потрясла «орешком» и вывалялась в снегу: бесстыдные кадры.
Также Politeka сообщала, что Мишель Андраде и Позитив подогрели слухи о романе, пару можно поздравить: «Такая атмосферная…».