Вот это да!

Подопечная Потапа Мишель Андраде показала неожиданные кадры

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором запечатлена в постели с Позивом и не только.

«Классная работа. А как вы знакомитесь?», - говорит она на видео.

Похоже кадры сделаны во время съемок, над крватью висит большая камера.

Таким образом артистка только подогрела слухи о романе с Позитивом.

Отметим, после того вышел выпуск 2PoPodcast у продюсера и рэп-артиста Потапа и Позитива, ексучасника группы "Время и Стекло" с Мишель Андраде, где она рассказала о новом бойфренде, в СЕти решили, что у певицы завязались отношения с Положительным - артист весь выпуск делал девушке комплименты и, как считают многие пользователи Сети, смотрел на Андраде "влюбленными глазами ".

Позже они выпустили композицию, которая стала саундтреком к романтическому сериалу Студии "Квартал 95" "100 тысяч минут вместе".

Также на страницах артистов регулярно появляются совместные фото. Отметим, пользователям Сети даже кажется, что это напоминает историю отношений Насти Каменских с Потапом.

«Мне кажется, или они встречаются», «Все вероятно и возможно. Потап и Настя раньше тоже так вместе фотографии выставляли, вместе всегда были и в итоге поженились», - пишут в Сети.

Напомним, что подопечная Потапа устроила зажигательные танцы со звездой "Танців з зірками", кадры развлечений: "Вау".

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде в одном халатике потрясла «орешком» и вывалялась в снегу: бесстыдные кадры.

Также Politeka сообщала, что Мишель Андраде и Позитив подогрели слухи о романе, пару можно поздравить: «Такая атмосферная…».