Подопечная Потапа Мишель Андраде засветила очередной снимок с Позитивом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Мишель надела мини-платье и длинные сапоги. Красотка накинула сверху белую шубку и встала в хищную позу.

Позитив, который лишь недавно пел в группе «Время и стекло», сидел рядом с красоткой. На нем были объемные джинсы и спортивная куртка.

«Скоро лирик», - подписала фото Мишель.

В комментариях дуэту оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Сладкая парочка Твикс. Мира, счастья и Любви!», «Это будет супер-мего круто», «В зиму что-то hooot стало», «Красотка та какая», «Побольше таких фото», «Круто, просто шикарно. Молодцы. Мы вас любим. Очень красиво, и одежда и стиль и вы супер», «Ты в платье с укладкой и накрашенная, ммм... что-то сняли для нас?», - пишут пользователи сети.

Как известно, недавно Позитив и Мишель Андраде записали совместную песню. Кроме этого, они вместе стали ведущими праздничного выпуска шоу «Орел и решка». Поклонники стали приписывать роман звездам, а также предполагать, что Мишель могла бы заменить в дуэте Надю Дорофееву.

Напомним, что подопечная Потапа устроила зажигательные танцы со звездой "Танців з зірками", кадры развлечений: "Вау".

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде в одном халатике потрясла «орешком» и вывалялась в снегу: бесстыдные кадры.

Также Politeka сообщала, что Мишель Андраде и Позитив подогрели слухи о романе, пару можно поздравить: «Такая атмосферная…».