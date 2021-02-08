Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, вразила бурхливими розвагами

Як передає Politeka.net, у себе в Тік Ток молода зірка опублікувала відео, на якому влаштувала справжнє шоу посеред снігу. Мішель була одягнена в білий готельний халатик, черевики і шолом. Вона вийшла на сніг і почала спокусливо танцювати. Спочатку дівчина станцювала енергійний тверк, після чого пройшлася глибше в сніг і вирішила вивалятися в ньому.

"До кінця", - підписала відео зірка.

У коментарях красуні залишили кілька приємних слів.

"Найкраща без сумнівів. Спасибі за настрій", «Круто», "яка красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Мішель Андраде всього 23 роки. Популярною її зробила участь в шоу "Х-фактор", куди вона прийшла ще зовсім юною. Саме там її помітив продюсерський центр Потапа, який через кілька років став працювати з артисткою.

Раніше ми писали, що спекотна Мішель Андраде в мікро-топі ледь не впустила пружний бюст. Дівчина поділилася гарячим кадром, на якому позувала в дуже мініатюрному топіку. Мішель вмостилася на підлозі, вип'ятивши своє багатство. Судячи з усього, фото було зроблено в процесі танцю.

Нагадаємо, що роман між підопічним Потапа і Мішель Андраде, фанати в подиві: "а дружину не боїться?".

Раніше Politeka інформувала, що Мішель Андраде і Позитив підігріли чутки про роман, пару можна привітати: «Така атмосферна...».

Також портал Politeka писав, що Мішель Андраде влаштувала запальні танці із зіркою "Танців з зірками", кадри розваг:"Вау".