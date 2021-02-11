Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева ответила на волнующие вопросы

Артистка несмотря на плотный график, успевает вести страницу в Инстаграм и общаться со своими поклонниками, пишет Politeka.net.

В этот раз красотка ответила на вопросы поклонников в сторис.

Свои ответы Надя дополняла красивыми снимками. Так, певица предстала в длинном свитере, приложив розовую туфельку к уху. Примечательно, что красотка была без штанов.

С таким фото звезда ответила, когда фанатам ждать ее новый альбом. По словам Нади, это случится, как только ее клип на относительно новую песню наберет 100 миллионов просмотров.

Также артистка рассказала, что планирует отметить День влюбленных - 14 февраля - в Одессе, где будет выступать.

Дорофеева также рассказала, что будет, если муж, артист Владимир Дантес, подстрижется: "Развод", - написала она жирным шрифтом.

Узнать, сколько собрали лайков и комментариев ответы и фото звезды невозможно, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Надя Дорофеева неоднократно говорила, что любит прическу своего мужа, поэтому всегда отговаривает его от короткой стрижки. Кроме того, звезда призналась, что иногда стоит "над душой" парикмахера, чтобы тот не отрезал лишних сантиметров ее возлюбленному.

Вообще пара старается находить взаимопонимание. Были ссоры и на почве денег, когда супруги считали "копейки", но, слава богу, конфликты всегда решались без проблем.

Напомним, измученный и раздетый муж Дорофеевой Дантес поделился своей болью, кадры: "Просто треш..."

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева разрыдалась на "Голосі країни", рассказав о трагедии в семье: "Простите...."

Также Politeka писала, что Дорофеева и Дантес не смогли сдержать чувств на "Голос країни", кадры закулисья: "Прямо голливудские звезды"