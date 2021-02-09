Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева решилась на пикантную съемку в спальне

Надя Дорофеева решила порадовать поклонников серией довольно неожиданных и пикантных кадров, которые совсем не скрывают ее фигуру и достоинства. Стройная артистка предстала на новых фото во всей красе. Решив показать стильные снимки, девушка надела лишь белую майку и такого же цвета нижнее белье.

Однако многие обратили внимание также на то, что позировала звезда еще и в белых носках с кедами прямо на постели. Надя соблазнительно выгнулась и на одном из кадров показала ягодицы во всей красе. А затем, повернувшись к камере, блеснула плоским животом и естественной красотой в целом.

Как и ожидалось, поклонники были поражены привлекательностью и чувственностью исполнительницы, которая с легкостью смогла подчеркнуть достоинства простым способом:

«Носишь обувь в квартире, прям как в Америке 🇺🇸; Какая красивая😍♥️; Обожаю белый 😍; Ой, как мы ждем новый хит🔥; Ого, что же будет дальше?; Кайф😍; Вся инста до сих пор горит😂🔥; Уф жаришка🔥🔥; мы в ожидании нового трека🌝; Самая красивая певица Украины 😘; так нежно и в то же время горячо 🔥».

Также ранее Дантес поделился кадрами их семейной жизни.

«Диета идет коту под хвост. И еще фигню смотрим и типа нам это норм?! Ребята, два грейпфрута пошли просто… ну вы понимаете. Приехала эта женщина и… И что? И «Бриджертоны»! Почему мы смотрим это?! Я не могу», - возмутился певец и показал тарелку с пельменями, а также Дорофееву, их уплетающую.

Дантеса возмутило, что жена с огромным интересом смотрит сериал «Бриджертоны.

Недовольный Дантес даже пригрозил жене разводом. Правда, в шутку.

«Мне кажется, мы разводимся. Существует причина развода: «Неразделенная любовь к сериалу «Бриджертоны»???» - ответил на это супруг певицы.

Напомним, измученный и раздетый муж Дорофеевой Дантес поделился своей болью, кадры: "Просто треш..."

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева разрыдалась на "Голосі країни", рассказав о трагедии в семье: "Простите...."

Также Politeka писала, что Дорофеева и Дантес не смогли сдержать чувств на "Голос країни", кадры закулисья: "Прямо голливудские звезды"