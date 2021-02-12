Певец Дмитрий Монатик повеселил публику забавными кадрами - даже сына привлек

Как передает Politeka.net, 34-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором посмеялся сам над собой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Очевидно, только что вернувшийся с Мальдив Монатик, ностальгирует за жарким летом в заснеженной Украине. Тропический рай ему даже снится.

Так, на первых секундах видео Монатик, в полосатой красной футболке и купальных шортах, на фоне океана и зеленых зарослей сиганул в голубой бассейн. Однако, насладиться приятной водичкой ему было не суждено. В конце ролика, уже сын Монатика, упал лицом в сугроб.

"Когда проснулся после прекрасного сна... #реалииииии 😂💨❄️", - говорится в подписи.

Пользователям "зашла" шутка Монатика, о чем они поспешили сообщить в комментариях:

"как я тебя понимаю )))"

"😂 не такую реальность себе представляла 😮"

"У меня постоянно такое👍🏻"

"Это же я каждую ночь 😂"

"И смешно и грустно) 😂"

"А ведь именно так я сегодня и проснулась 🙀"

"Гениально👏"

"Да реалии суровые"

"с возвращением в реальность👏"

Ранее мы рассказывали, жена Монатика Ирина похвасталась в Инстаграм кадрами, как супруг учит их младшего сына плавать. Малыш в подводных очках старательно набирал воздух и нырял под чутким руководством отца, стоявшего в рядом в воде.

Кадрами умилилися певец Владимир Дантес, телеведущая Леся Никитюк, жена Влада Ямы из "Танцев з зірками" Лилиана и другие звезды, поставившие "лайки".

Напомним, Монатик в трусах насмешил Дорофееву и Брежневу, видео яркой выходки: «Ты такой классный».

Портал Politеka сообщал, что томная жена Монатика с большим декольте похвасталась упругими формами в полутьме: "Дима, береги!"

На портале Politеka информировали, что знойная жена Монатика взволновала Дорофееву и Никитюк раскованным видом в купальнике: "Вау, что это за..."