Певец Дмитрий Монатик повеселил публику забавными кадрами - даже сына привлек
Как передает Politeka.net, 34-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором посмеялся сам над собой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Очевидно, только что вернувшийся с Мальдив Монатик, ностальгирует за жарким летом в заснеженной Украине. Тропический рай ему даже снится.
Так, на первых секундах видео Монатик, в полосатой красной футболке и купальных шортах, на фоне океана и зеленых зарослей сиганул в голубой бассейн. Однако, насладиться приятной водичкой ему было не суждено. В конце ролика, уже сын Монатика, упал лицом в сугроб.
"Когда проснулся после прекрасного сна... #реалииииии 😂💨❄️", - говорится в подписи.
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Пользователям "зашла" шутка Монатика, о чем они поспешили сообщить в комментариях:
"как я тебя понимаю )))"
"😂 не такую реальность себе представляла 😮"
"У меня постоянно такое👍🏻"
"Это же я каждую ночь 😂"
"И смешно и грустно) 😂"
"А ведь именно так я сегодня и проснулась 🙀"
"Гениально👏"
"Да реалии суровые"
"с возвращением в реальность👏"
Ранее мы рассказывали, жена Монатика Ирина похвасталась в Инстаграм кадрами, как супруг учит их младшего сына плавать. Малыш в подводных очках старательно набирал воздух и нырял под чутким руководством отца, стоявшего в рядом в воде.
Кадрами умилилися певец Владимир Дантес, телеведущая Леся Никитюк, жена Влада Ямы из "Танцев з зірками" Лилиана и другие звезды, поставившие "лайки".
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