Монатик решил повеселить поклонников, станцевав с четырехлапымым другом, но напоролся на сердитых пользователей Сети

Всегда задорный и озорной украинский певец Монатик, новый тренер на "Голосе країни", обожает дарить поклонникам хорошее настроение, однако в этот раз вышло не так, как запланировал музыкант. Как передает Politeka, в паблике "Зірковий шлях" разместили видео певца, вызвавшее возмущение у фанатов.

На видео Монатик взял на руки свою собаку и потанцевал с ней под забавную музыку. Пес был явно не в восторге от такой затеи, что явно видно по его мордочке. Фанаты, защитники четверолапых, разозлились, и кинулись высказывать свое возмущение.

"Вот честно: не смешно! Посмотреть на морду собаки и понять, что ее мучают только ради пиара 😟", "Собака в шоке, зачем такое делать?", - разозлились поклонники.

Стоит сказать, что Монатик напялил на себя огромную куртку – одеяло, и радостно улыбался своей выходке.

На странице самого певца в сторис видно, что сначала на собаку надели жилет, после чего она замерла и продолжительное время не могла двигаться, видимо испугавшись новых ощущений. После того как из жилета ее высвободили, собака Монатика, которую звать ее "Мона", немного побегала, но была поймана для "озорного" танца.

Монатик решил пошутить и сделать задорное видео с "Моной". Сам певец написал под видео: "Словно Джеймс Бонд освободил Мону из ее жилетки!!! 😈 вот и зажигаем)))🕺🏻🐩".

Ранее на сайте Politеka мы писали, что озорная Осадчая в штанах с разрезами расцвела рядом с Монатиком: Горбунов остался не у дел

Портал Politеka сообщал, что томная жена Монатика с большим декольте похвасталась упругими формами в полутьме: "Дима, береги!"

На портале Politеka информировали, что знойная жена Монатика взволновала Дорофееву и Никитюк раскованным видом в купальнике: "Вау, что это за..."