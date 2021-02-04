Жена популярного певца Дмитрия Монатика Ирина побаловала поклонников солнечным образом из своего отпуска

Как сообщает Politeka.net, недавно она вместе с семьей отдохнула на Мальдивах, а сейчас вспоминает яркие моменты. Красотка опубликовала новое курортное фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Ирина Монатик сделала селфи на фоне густой экзотической растительности. Судя по всему, красотка вышла на прогулку в зеленом купальнике со стильными плетеными бретельками, остановилась полюбоваться видами и позволила ветру теребить ее распущенные волосы. Самое интересное жена артиста спрятала за кадром, показав свое лицо крупным планом.

"Тёплые, солнечные воспоминания", - поделилась Ирина в описании к снимку.

Пользователи соцсети в комментариях похвалили избранницу Монатика за прекрасный вид, даже Надя Дорофеева и Леся Никитюк не удержались:

"Какая Вы красивая 😍"; "Вы очень красивая 🤗 наделенная естественной красотой женщина"; "Ирочка! Вы такая красивая, Господи"; "Так выглядит счастливая женщина!)"; "Вау, что это за красота, на самом деле? Ты самая удивительная женщина в мире. Ты красавица Востока и Запада, и ты утренний цветок, и ты жемчужина, моя дорогая"; "Красота"; "Не прячьте такие красивые глаза😍".

Напомним, фигуристая жена Монатика порезвилась на безлюдном пляже и заворожила видом в купальнике: "Это рай"

Также Politeka писала, что неприятности настигли семью Монатика на отдыхе, жена певца взбудоражила откровением.