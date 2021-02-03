Не каждый может себе позволить

Жена украинского певца Дмитрия Монатика Ирина согревает свою душу теплыми восспоминаниями об отпуске на Мальдивах

Как передает Politeka.net, красотка разместила в соцсети "Инстаграмм" новое пляжное фото, на котором запечатлена в черном купальнике-боди и солнцезащитных очках - такой наряд отлично подчеркнул стройную фигуру. Для удобства Ирина собрала волосы в тугой пучок на затылке, чтобы не мешали во время прогулки.

На снимке мать двух детей Дмитрия Монатика удалилась от прибрежных вилл после заката и прошлась босиком по песку вдоль берега. В описании Ирина призналась, что с нетерпением ждет окончания зимы, в чем ей очень помогают мысли о теплых краях, где она недавно побывала:

"Выходя на улицу в февральский, морозный день представляю, что вместо снега песок и солнце светит ярко и все цветет вокруг 🍀🌴🌳☀️ Мне так легче 😁❄️ Весна все ближе".

Пользователи сети оценили креативную идею Ирины Монатик в комментариях под фото:

"Прикольное озеро у вас в Крюковщине 😂"; "Так легко и нежно 😍♥️"; "Хаха, классное решение! Ждём тепло и весну ❤️"; "Да, быть в феврале на лазурном побережье, это рай"; "Вау, очень красиво"; "Оу, мне уже не помогает".

Ранее Ирина Монатик показала, как проводит время дома. На одном из фото она предстала сидя на полу в клетчатой нежно-розовой пижаме с пушистой бахромой на коротких штанинах.

Напомним, Монатик зажег на публике вместе с подросшими сыновьями, жена в полном восторге: "Музыканты мои"

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