Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика Ирина похвасталась чувственным снимком
Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram Ирина показала знойный образ, надев элегантное черное платье с глубоким декольте.
Ирина Монатик показала один из снимков своей фотосессии в черном платье, где она позирует на кресле, поражая не только женственностью, но манящей чувственностью с влекущими нотками естественности. Знойная красотка позирует сидя, хвастаясь сочными загорелыми ножками и идеальной гладкой кожей.
Фотография поражает красивой игрой света и тени, благодаря которым образ Ирины получился огненным и горячим. Пучок света мягко обнимает силуэт Ирины, выхватывая его из тени и освещая ее лицо, красивую сочную грудь и манящие ножки, которые открывались еще больше благодаря приподнятому подолу платья.
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Ирина сфотографировалась босиком, томно закинув одну ножку на другую и картинно потянув носочек. Свой образ супруга Монатика подчеркнула яркой алой помадой, сделав акцент на пухлых губках, и прической. Волосы цвета шоколада непослушными волнами окружали лицо, а небрежные подвитые пряди придавали образу оттенок романтики.
Горячий снимок Ирины оценили и ее подписчики, отметив, что красотка выглядит превосходно, и посоветовали ее супругу беречь эту красоту.
"Оххх. Люблю эту фотку", "Прекрасная", "Вааау", "Красивая и такая настоящая Женщина! Дима, Береги!", "Прекрасне фото",- написали фолловеры под публикацией.
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