Дмитро Монатік і Надя Дорофєєва привітали українців з днем Святого Валентина.
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували на Instagram-сторінці шоу"Голос".
"Всім привіт, з днем Святого Валентина. Любити, даруйте любов і ритм", - побажав Дмитро.
Теплі слова-привітання з днем закоханих сказала і Надя Дорофєєва.
"Я дуже хочу, щоб всі люди на планеті були закохані і добрішими. Тому бажаю вам дуже багато любові", - заявила співачка.
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У коментарях під постом українці відповіли взаємністю своїм улюбленцям.
"І вас зі святом закоханих, Нехай любов буде вічною!", "Відмінний подарунок в День народження - новий випуск голосу", "Спасибі, взаємно. Монатік + Надя = любов", - писали під відео.
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