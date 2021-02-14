Дмитро Монатік і Надя Дорофєєва привітали українців з днем Святого Валентина.



Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували на Instagram-сторінці шоу"Голос".

"Всім привіт, з днем Святого Валентина. Любити, даруйте любов і ритм", - побажав Дмитро.

Теплі слова-привітання з днем закоханих сказала і Надя Дорофєєва.



"Я дуже хочу, щоб всі люди на планеті були закохані і добрішими. Тому бажаю вам дуже багато любові", - заявила співачка.

У коментарях під постом українці відповіли взаємністю своїм улюбленцям.

"І вас зі святом закоханих, Нехай любов буде вічною!", "Відмінний подарунок в День народження - новий випуск голосу", "Спасибі, взаємно. Монатік + Надя = любов", - писали під відео.



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