Дмитро Монатік і Надя Дорофєєва привітали українців з днем Святого Валентина.

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували на Instagram-сторінці шоу"Голос".

"Всім привіт, з днем Святого Валентина. Любити, даруйте любов і ритм", - побажав Дмитро.

Теплі слова-привітання з днем закоханих сказала і Надя Дорофєєва.

"Я дуже хочу, щоб всі люди на планеті були закохані і добрішими. Тому бажаю вам дуже багато любові", - заявила співачка.

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У коментарях під постом українці відповіли взаємністю своїм улюбленцям.

"І вас зі святом закоханих, Нехай любов буде вічною!", "Відмінний подарунок в День народження - новий випуск голосу", "Спасибі, взаємно. Монатік + Надя = любов", - писали під відео.


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