Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева поздравили украинцев с днем Святого Валентина.
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали на Instagram-страничке шоу "Голос".
"Всем привет, с днем Святого Валентина. Любить, дарите любовь и ритм", - пожелал Дмитрий.
Теплые слова-поздравления с днем влюбленных сказала и Надя Дорофеева.
"Я очень хочу, чтобы все люди на планете были влюблены и добрее. Поэтому желаю вам очень много любви", - заявила певица.
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В комментариях под постом украинцы ответили взаимностью своим любимчикам.
"И вас с праздником влюбленных, пусть любовь будет вечной!", "Отличный подарок в День рождения - новый выпуск голоса", "Спасибо, взаимно. Монатик + Надя = любовь", - писали под видео.
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