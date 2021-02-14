Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева поздравили украинцев с днем Святого Валентина.



Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали на Instagram-страничке шоу "Голос".

"Всем привет, с днем Святого Валентина. Любить, дарите любовь и ритм", - пожелал Дмитрий.

Теплые слова-поздравления с днем влюбленных сказала и Надя Дорофеева.



"Я очень хочу, чтобы все люди на планете были влюблены и добрее. Поэтому желаю вам очень много любви", - заявила певица.

В комментариях под постом украинцы ответили взаимностью своим любимчикам.

"И вас с праздником влюбленных, пусть любовь будет вечной!", "Отличный подарок в День рождения - новый выпуск голоса", "Спасибо, взаимно. Монатик + Надя = любовь", - писали под видео.



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