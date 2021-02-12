Співачка розкрила деталі про своє життя

Колишня суперниця Діми Монатіка за "Х-Фактор" розповіла про своє життя

24 січня на одному з українських телеканалів стартувало шоу "Голос країни", пише Politeka.net. Один з випусків запам'ятався особливо, адже в ньому з'явилася колишня суперниця українського співака Діми Монатіка, Марія Рак.

Відомо, що обидва артисти брали участь у програмі "Х-Фактор" 10 років тому.

Марія Рак підкорила тренерів своїм голосом на сліпих прослуховуваннях в новому сезоні "Голосу країни" і вибрала в команду Монатіка.

У своєму інтерв'ю КП Україна Рак розповіла про своє життя за 10 років і стосунки з колишнім конкурентом.

Так, за словами артистки, три роки вона присвятила своєму синові, і родині, зокрема, але з недавніх пір стала приймати спроби повернутися на сцену. Рак ходила на кастинги, проте нічого не увінчалося успіхом. Тоді вона вирішила поїхати попрацювати на круїзному лайнері співачкою. У той час у неї остаточно розладналися стосунки з чоловіком.

Пропрацювати таким способом їй вдалося недовго, адже настав локдаун. А коли артистка повернулася на батьківщину, вона після 11 років шлюбу, вирішила розлучитися.

І ось після непростого 2020-го року Марія вирішила прийти на шоу "Голос країни".

На сліпих прослуховуваннях до співачки розвернулися всі тренери, але вибрала вона Монатіка. За словами Рак, у них були теплі стосунки з артистом на "Х-Фактор". З перших днів участі обидва стали друзями. Однак після того, як дівчина завагітніла і стала мамою, зв'язок зі співаком пропав.

Свій вибір на користь Діми зірка робив, тому що, він "її людина".

"Ми з найперших днів стали друзями, у нас не було якихось притирок", - розповіла Марія.

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