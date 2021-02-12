Бывшая соперница Димы Монатика по "Х-Фактор" рассказала о своей жизни
24 января на одном из украинских телеканалов стартовало шоу "Голос країни", пишет Politeka.net. Один из выпусков запомнился особо, ведь в нем появилось бывшая соперница украинского певца Димы Монатика, Мария Рак.
Известно, что оба артиста принимали участие в программе "Х-Фактор" 10 лет назад.
Мария Рак покорила тренеров своим голосов на слепых прослушиваниях в новом сезоне "Голосу країни" и выбрала в команду Монатика.
В своем интервью КП Украина Рак рассказала о своей жизни за 10 лет и отношения с бывшим конкурентом.
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Так, по словам артистки, три года она посвятила своему сыну, и семье, в частности, но с недавних пор стала принимать попытки вернуться на сцену. Рак ходила на кастинги, однако ничего не увенчалось успехом. Тогда она решила поехать поработать на круизном лайнере певицей. В то время у нее окончательно разладились отношения с мужем.
Проработать таким способом ей удалось недолго, ведь наступил локдаун. А когда артистка вернулась на Родину, она после 11 лет брака, решила развестись.
И вот после непростого 2020-го года Мария решила прийти на шоу "Голос країни".
На слепых прослушиваниях к певице развернулись все тренеры, но выбрала она Монатика. По словам Рак, у них были теплые отношения с артистом на "Х-Фактор". С первых дней участия оба стали друзьями. Однако после того, как девушка забеременела и стала мамой, связь с певцом пропала.
Свой выбор в пользу Димы звезда делал, потому что, он "ее человек".
"Мы с самых первых дней стали друзьями, у нас не было каких-то притирок", - рассказала Мария.
Напомнить, "Голос країни" жестко разнесли после фото Осадчей и Горбунова с Даном Баланом.
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