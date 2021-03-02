Украинский актер, звезда Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой удивил поведением на годовщине свадьбы коллеги Юрия Ткача

28 февраля Ткач отмечал седьмую годовщину свадьбы со своей супругой Викторией. Празднование прошло в веселой шумной компании. Одним из гостей был Евгений Кошевой.

Артист в свойственном ему стиле не переставал шутить и веселить людей рядом с собой. Соответствующие кадры выложила в Инстасторис супруга Ткача. При этом жена Кошевого Ксения не смогла удержаться и сделала перепост на свою страницу.

Так, Кошевой решил «позаигровать» с таксой Ткача по кличке Буся, которая вместе со всеми сидела за столом. Евгений стал петь песику песню.

«Поющие в терновнике, поющие в терновнике…», - начал он, но тут такса внезапно отвернулась в сторону.

«Не смотри на других, але!» - резко прервал пение Евгений.

Когда Буся обратно повернулась к нему, он продолжил: «Поющие в терновнике… Хороший микрофон у тебя, кстати».

«У каждого своя свадьба», - подписала происходящее Виктория Ткач.

Кадры с празднования показал и сам Ткач.

"Семь лет, как один день)))" - подписал актер совместное фото с женой Викторией.

Напомним, что Евгений Кошевой из "Квартал 95" опозорился новым "патриотичным" видео: "Это не твое, колпак больше подходит".

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" ошарашил опасными развлечениями с известным украинцем: "Утопиться в слезах...".

Также Politeka писала, что раздобревший Кошевой из "Квартал 95" обратился к украинцам, но нарвался на резкий ответ: "Скоро Юзика догонит".