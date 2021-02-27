Евгений Кошевой сообщил, что из студия «Квартал 95» отправляется в гастрольный тур по городам Украины

Как пишет Politeka.net, видеобращение знаменитость разместил у себя в Инстаграм (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

За рулем автомобиля украинский комик рассказал, что через полтора года "Квартал-95" едет в тур.

«Через полтора года с большим перерывом мы едет в маленький гастрольный тур. 4 марта – это будет Днепр, 5 марта - Кривой Рог, 6 марта – Запорожье, 7 марта – город Харьков, 8 марта будем поздравлять прекрасных полтовчанок и всех особей женского пола с международным женским днем», - говорит комик.

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По словам Кошевого, для них это будет проверка, потому что они отвыкли от зрителя.

«Для вас это будет по кайфу. Приходите на концерт, мы пошутим, вы поржете», - приглашает он.

Фолловеры принялись комментировать новость, отметив, что Евгений очень поправился.

«Поющий Жека Вернулся)))))))))))) Привет и тебе Отличного Настроение Жень»,

«Похудел», «Заберите назад своего весельчака! От того, что у него морда стала серьезная ничего не меняется! Или вы тоже с ним во всех схемах?»,

«Скоро Юзика догонит», - высказались в сети.

Напомним, что Кошевой из "Квартал 95" опозорился новым "патриотичным" видео: "Это не твое, колпак больше подходит".

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Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" дерзко бросила вызов Кошевому, покорив ярким выступлением: "До встречи на...".