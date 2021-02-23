Популярная артистка студии «Квартал 95» Елена Кравец «исполнила» культовый хит группы «Бумбокс» и бросила вызов своему коллеге по сцене Евгению Кошевому
Известная юмористка стала участницей нового украинского проекта «Липсинк Батл», премьера которого состоится в начале марта. В новом шоу звездам предстоит посоревноваться в умении артистично исполнять под фонограмму известные мировые хиты.
В преддверии выхода шоу его организаторы запустили флэшмоб, участникам которого предлагается попробовать себя в роли певцов под фонограмму. В своем Инстаграм Кравец поделилась результатам.
Так, в новом коротком видео юмористка старательно «исполняет» хит группы «Бумбокс» «Вахтерам». Кравец также передала эстафету и другим звездам, среди которых оказался ее коллега по «Вечернему Кварталу» Евгений Кошевой.
«Бросаю вызов: Евгению Кошевому, Вере Кекелие, Марте Адамчук, Ольге Жуковцовой-Кияшко, Маше Ефросининой, Даниэлю Салему. До встречи на самом масштабном шоу звездных пародий», - написала Кравец.
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Ранее на страничке «Липсинк Батл» появилось видео, в котором Елена преображается в американскую звезду Тину Тернер.
Кроме этого, в сети появилась нарезка видео, на котором Кравец эффектно пародирует певицу. На Елене были надеты черные колготки в сеточку и соблазнительное мини. Образ завершал парик с огромной копной светлых волос, которую Кравец растрепала.
Напомним, Кравец из «Квартал 95» в эффектном мини растрепала волосы, заставив украинцев пищать от восторга: «Леночка, жги!».
Как сообщала Politeka, растрепанная Кравец из "Квартала 95" поразила новой внешностью, артистку не узнать: "Пытаюсь повторить все...".
Также Politeka писала, что смелая Кравец из "Квартала 95" поразила новым лицом и сменой имиджа: "Вот это образ!".