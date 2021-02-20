Актриса "Квартала" Елена Кравец предстала в новом необычном ретро-образе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу артистки в соцсети.
Так, в аккаунте, посвященном творчеству Кравец, появилось видео, на котором она позирует в колготках в сеточку, туфлях на шпильке, блестящем коротком платье и джинсовой куртке с бахромой. Образ артистки дополнила объемная прическа с кудрями и серьги-кольца.
Сама Кравец объяснила, что ей достался образ Тины Тернер.
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"Образ Тины Тернер близок мне свободой духа, и приятно, что появился шанс прикоснуться к легенде. Уже несколько недель я провожу все свое время в наушниках, прослушивая только ее песни. Смотрю очень много видео, пытаюсь повторить все тонкости в артикуляции, в манере двигаться, в повороте головы артистки. Смотрю, как она поднимает или опускает глаза, как двигаются ее руки. Сначала все считываю, а потом буду представят в своем стиле", - рассказала Елена Кравец.
Отмечается, что на телеканале готовят новое шоу "сенсационных пародий".
Как видно на ролике, Кравец прекрасно воплотилась в свой образ и по-настоящему насладилась новым амплуа.
Напомним, Елену Кравец неожиданно вычеркнули из программы "женского квартала", украинцы ахнули: "скатились"
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