Ролик с Еленой Кравец всколыхнул публику - звезда вирутозно поиграла на чувствах людей

Актриса и юмористка из "Квартал 95" Елена Кравец является кумиром для тысяч украинцев. Публика в восторге от ее перевоплощений. Именно поэтому на одной из фан-страничек 44-летней артистки поклонники поделились видеонарезкой из интервью Елены и клипа с ее участием, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Это душевное видео "положили" на стихи неизвестного автора:

"Мне старый человек сказал,

И я навек запомню эту фразу:

"Не могут быть красивыми глаза,

Которые не плакали ни разу.



Не может быть красивою душа,

Которая ни разу не страдала,

И человек красив только тогда,

Когда есть сердце, а не кусок металла!"

На кадрах показали рыдающую Елену - слезы и страдания артистки выглядят довольно реалистично. Возможно, именно поэтому это так зацепило пользователей, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

"Не могут быть красивыми глаза, которые не плакали ни разу"

"Вот это точно❤️"

"Точно подмечено, заставляет задуматься...👏🔥"

"Супер❤️"

"Откуда моменты, где она плачет??" - "клип на песню "Перша Леді"

До этого мы рассказывали, как фанаты Кравец распереживались, не увидев ее имени в анонсе выступления "Женского квартала". На официальной страничке шоу в Инстаграм опубликовали плакат с объявлением концертов, которые будут проходить 26 и 27 февраля.

«А где Кравец? Без нее совсем не то шоу будет», «Лена отдыхает в Буковели на президентской даче. Что не знали???», «А Елена Кравец будет? Почему ее нет на афише?», «Скатились», - отреагировали пользователи.

Напомним, что Елена Кравец из "Квартал 95" растаяла рядом с мужем-красавцем, редкое фото: "Счастливые и влюбленные".

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартала 95" в тельняшке заинтриговала кадрами, как потеет в танцзале: "Что-то будет!".