Ролик с Еленой Кравец всколыхнул публику - звезда вирутозно поиграла на чувствах людей
Актриса и юмористка из "Квартал 95" Елена Кравец является кумиром для тысяч украинцев. Публика в восторге от ее перевоплощений. Именно поэтому на одной из фан-страничек 44-летней артистки поклонники поделились видеонарезкой из интервью Елены и клипа с ее участием, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Это душевное видео "положили" на стихи неизвестного автора:
"Мне старый человек сказал,
И я навек запомню эту фразу:
"Не могут быть красивыми глаза,
Которые не плакали ни разу.
Не может быть красивою душа,
Которая ни разу не страдала,
И человек красив только тогда,
Когда есть сердце, а не кусок металла!"
На кадрах показали рыдающую Елену - слезы и страдания артистки выглядят довольно реалистично. Возможно, именно поэтому это так зацепило пользователей, о чем они поспешили сообщить в комментариях.
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"Не могут быть красивыми глаза, которые не плакали ни разу"
"Вот это точно❤️"
"Точно подмечено, заставляет задуматься...👏🔥"
"Супер❤️"
"Откуда моменты, где она плачет??" - "клип на песню "Перша Леді"
До этого мы рассказывали, как фанаты Кравец распереживались, не увидев ее имени в анонсе выступления "Женского квартала". На официальной страничке шоу в Инстаграм опубликовали плакат с объявлением концертов, которые будут проходить 26 и 27 февраля.
«А где Кравец? Без нее совсем не то шоу будет», «Лена отдыхает в Буковели на президентской даче. Что не знали???», «А Елена Кравец будет? Почему ее нет на афише?», «Скатились», - отреагировали пользователи.
Напомним, что Елена Кравец из "Квартал 95" растаяла рядом с мужем-красавцем, редкое фото: "Счастливые и влюбленные".
Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартала 95" в тельняшке заинтриговала кадрами, как потеет в танцзале: "Что-то будет!".