Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец пропала с новой афиши «Женского квартала»

Как передает Politeka.net, в Инстаграм шоу появился плакат с анонсом съемок «Женского квартала», которые будут проходить 26 и 27 февраля. Поклонники сразу же обратили внимание на тот факт, что на афише нет главной звезды и инициатора создания шоу, актрисы «Квартал 95» Елены Кравец.

«Друзья, напоминаем, что наши девушки из "Женского Квартала" ждут вас 26 и 27 февраля на съемках нового зажигательного сезона. Подарите себе весеннее настроение этой холодной и снежной зимой!», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях украинцы стали недоумевать, не понимая, куда могла деться из шоу Кравец.

«А где Кравец? Без нее совсем не то шоу будет», «Лена отдыхает в Буковели на президентской даче. Что не знали???», «А Елена Кравец будет? Почему ее нет на афише?», «Скатились», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Елена Кравец похвасталась огромным игрушечным домом для кукол, который пришел ей в подарок. Звезда сообщила, что они с детьми решили подарить этот домик семье, которая в нем нуждается больше.

Напомним, что Елена Кравец из "Квартал 95" растаяла рядом с мужем-красавцем, редкое фото: "Счастливые и влюбленные".

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартала 95" в тельняшке заинтриговала кадрами, как потеет в танцзале: "Что-то будет!".

Также Politeka писала, что пикантное видео Кравец из "Квартал 95" наделало шуму в сети, размер декольте впечатляет: "Ну красавица же!".