Зірка "Жіночого Кварталу" Олена Кравець показала, як проходять її танцювальні тренування

Як пише Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на офіційній фан-сторінці зірки в соцмережі Instagram.

Чарівна Олена Кравець успішно справляється з роллю мами, поєднуючи її з незабутніми виступами. Але блищати на сцені не так просто, адже необхідно постійно підтримувати себе у формі і тренуватися, щоб відчувати повну впевненість у собі.

На короткому відео видно, як Олена Кравець під чуйним керівництвом енергійного хореографа репетирує над новими рухами, які українці напевно побачать найближчим часом на сцені. Але рухи зірки "Кварталу" настільки незвичайні, що навіть нагадують кадри з німого кіно.

На відео Олена Кравець постала в чорних вузьких штанях і кофті-тільнику з дрібною чорно-білою смугою і досить широкими рукавами. Образ доповнили масивні чорні черевики і маленька жилетка чорного кольору. У такому вбранні зосереджена Кравець намагалася в точності повторити рухи своєї наставниці, яка вголос відраховувала кількість рухів і демонструвала їх Кравець перед величезним дзеркалом.

Олена намагалася встигати за хореографом, хоча в деякі моменти їй це не вдавалося. Вона ретельно старалася утримати коліна на одному рівні і тримати руки на рівні талії перед собою. Але було видно, що зірка трошки втомилася від тренування і важко дихала.

"Щось буде!",- підписали публікацію шанувальники, викликавши нею захоплення у фанатів Олени Кравець.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Олена Кравець (@elenakravetsof)

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