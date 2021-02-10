Елена Кравец игриво прижалась к мужу, "такие влюбленные"

Известная артистка Елена Кравец, которая регулярно появляется не только на телеэкранах, но и в Instagrаm обожает делиться кадрами своей творческой и личной жизни с поклонниками. В соцсети также существует множество фан-аккаунтов знаменитой артистки. Как пишет Politeka.net, на одном из таких разместили чувственное архивное фото звезды.

Популярная артистка в кадре со своим мужем Сергеем, смотрят друг другу в глаза. Видно, что фото пролежало в архиве уже несколько лет, на нем, Елена и ее супруг выглядят совсем молодыми.

При этом, если супруг популярной артистки более сдержан, то Елена не смогла скрыть, игривое настроение. На фото она прижалась к мужу, расплывшись в задорной улыбке.

Поклонники, которые редко пропускают фотографии Елены, в колонке комментариев засыпали счастливую пару влюбленных сердечками и пожеланиями любви и счастья.

"Щасливі і закохані🙌🙌🙌💕💕💕, а щей улюблені нами❤️❤️❤️❤️❤️🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍. Щастя і злагоди вам!!!!", "Самые красивые и счастливые, удачи вам", "Дуже гарна пара.😍❤❤❤❤❤❤❤❤", - отозвались поклонники.

Фотография понравилась также известному ведущему и коллеге по каналу Юрию Горбунову, он оставил свое "сердечко".

Ранее мы писали, что Кравец разместила видео в котором зажигательно танцует под трек Лободы. Актриса танцует под песню Светланы Лободы "Суперзвезда". Сначала она танцевала в эффектном платье с разрезом, а после сорвала юбки и осталась в коротенькой юбченке. Красотка повиляла бедрами, показав своим коллегам по сцене, чему она научилась на шоу.

Напомним, блондинка из "Женского Квартала" восхитила точеной фигурой в крохотном платье: "Ируся, ты прекрасна".

На портале Politeka мы писали, что Кравец из «Квартал 95» растаяла в руках красавчика из «Танців з зірками»: «С Димопулос такой искры не было…».

Также на сайте Politeka cообщали, лучезарная Кравец из «Квартала 95» в облегающей маечке показала свои достоинства: «Любим всей семьей…».