Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец растаяла в объятиях известного хороеграфа, звезды «Танців з зірками» Максима Леонова

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось фото, сделанное во время одного из сезонов шоу. На снимке Кравец в невероятно красивом бальном платье позировала в объятиях победителя «Танців з зірками» Максима Леонова. Она искренне улыбалась и выглядела очень счастливой.

На Елене было надето платье с пышной юбкой и глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь артистки. Волосы звезды были собраны, поэтому ничего не отвлекало от ее изящной шеи и зоны декольте. Леонов был одет в бордовую рубашку и штаны. Парочка смотрелась очень гармонично.

Как известно, до Санты Димопулос Леонов также танцевал в паре с Еленой Кравец и Машей Ефросининой. В комментариях поклонники оставили массу приятных слов и комплиментов Елене и паре.

«С Димопулос такой искры не было», «Очень красиво», «Богиня», «Прекрасно», «Какая она красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Елена Кравец расслабленно развалилась в кресле. Актриса была одета в черный комбинезон и белый пиджак. Она поднесла руку к волосам и задумчиво смотрела в кадр.

Напомним, что замужняя Кравец из "Квартал 95" публично пофлиртовала с известным красавчиком: "Можно я пожму...".

Как сообщала Politeka, лучезарная Кравец из «Квартала 95» в облегающей маечке показала свои достоинства: «Любим всей семьей…».

Также Politeka писала, что Кравец из «Квартал 95» вернулась в Кривой Рог, родителям звезды потребовалась помощь: «Ребята, нужно…».