Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець підкорила жіночним образом в легенькій маєчці

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося фото артистки з фанаткою. Життєрадісна Кравець була одягнена в тоненьку маєчку світлого відтінку. Зверху на актрисі був надітий чорний піджак. Образ доповнювало намисто на шиї. Кравець стояла поруч з прихильницею і щиро посміхалася. Судячи з усього, фото було зроблено в гримерці.

У коментарях під постом шанувальники стали розхвалювати зовнішність зірки.

"Красуні", "Красива, дуже! З приголомшливим гумором, ах, нам би, та в Камеді Вумен, Уральські пельмені, одного разу в Росії -ви-класна! Любимо всією сім'єю, стежимо за випусками!", "Красиві, стрункі, чарівні, незрівнянні, неповторні, і просто чудові», «яка краса», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Олена Кравець поділилася з шанувальниками улюбленими серіалами. За словами актриси, вона підсіла на Нетфлікс, і вже встигла переглянути безліч картин. Серед фільмів виявився серіал "Корона" і міні-серіал "Метод" Комінські". Також Олена розповіла, що дивилася гучний серіал «Велика маленька брехня» і "Два папи".

Нагадаємо, що заміжня Кравець з "Квартал 95" публічно пофліртувала з відомим красенем:"можна Я потисну...".

Як повідомляла Politeka, Кравець з "Кварталу 95" зняла на камеру секретне заняття своїх дітей-близнюків:"ми не хочемо зізнаватися".

Також Politeka писала, що Кравець з "Квартал 95" повернулася в Кривий Ріг, батькам зірки потрібна була допомога:"друзі, потрібно...".