Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец покорила женственным образом в легенькой маечке

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось фото артистки с фанаткой. Жизнерадостная Кравец была одета в тоненькую маечку светлого оттенка. Сверху на актрисе был надет черный пиджак. Образ дополняла ожерелье на шее. Кравец стояла рядом с поклонницей и искренне улыбалась. Судя по всему, фото было сделано в гримерке.

В комментариях под постом поклонники стали расхваливать внешность звезды.

«Красавицы», «Красивая, очень! С потрясающим юмором, ах, нам бы, да в Камеди Вумен, Уральские Пельмени, Однажды в России - Вы - классная! Любим всей семьей, следим за выпусками!», «Красивые, стройные, волшебные, несравненные, неповторимые, и просто великолепные», «Какая красота», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Елена Кравец поделилась с поклонниками любимыми сериалами. По словам актрисы, она подсела на Нетфликс, и уже успела пересмотреть множество картин. Среди фильмов оказался сериал «Корона» и мини-сериал «Метод «Комински». Также Елена рассказала, что смотрела нашумевший сериал «Большая маленькая ложь» и «Два Папы».

Напомним, что замужняя Кравец из "Квартал 95" публично пофлиртовала с известным красавчиком: "Можно я пожму...".

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартала 95" сняла на камеру секретное занятие своих детей-близнецов: "Мы не хотим признаваться".

Также Politeka писала, что Кравец из «Квартал 95» вернулась в Кривой Рог, родителям звезды потребовалась помощь: «Ребята, нужно…».