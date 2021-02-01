Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець показала таємне захоплення своїх близнюків

Актриса "Жіночого Кварталу" Олена Кравець намагається приділяти багато часу своїм маленьким близнюкам Вані і Каті, і гуляє з ними навіть у вечірній час. Кадрами з останньої прогулянки Кравець похвалилася своєму Instagram Stories, де розповіла про таємну роботу своїх малюків, пише Politeka.net.

На відео, яке показала Олена Кравець, вона стала свідком того, наскільки її добрими і безкорисливими є її діти. Після прогулянки по засніжених київських вулицях зі своєю зірковою мамою Ваня і Катя, мабуть, попросили її затриматися біля одного з під'їздів, помітивши "непорядок" на одній з місцевих крамничок.

Діти тримали в руках щітки для очищення снігу, тому вирішили використовувати їх за призначенням і подбати про мешканців, які захочуть сісти з ранку на лавочку.

Близнюки в теплих куртках і шапках, попри мороз, почали захоплено чистити лавочку, поки Олена Кравець розпитувала їх про це заняття.

"Хлопці, а ким ви працюєте зараз?",- поцікавилася Олена Кравець у дітей.

"Двірниками", - коротко відповіли малюки і додали: "Щоб було все чистіше".

"Двірники Ваня і Катя?",- продовжила розпитування зіркова мама і отримала ствердну відповідь від захоплених близнюків.

"Це таємна допомога, так?"- запитала зірка "Кварталу" у близнюків, але на питання відреагувала тільки дочка Кравець.

"Так, це таємна допомога", - погодилася вона і продовжила про те, що хотіла б зберегти це заняття в секреті.

"Ми не хочемо зізнаватися, що це ми, тому що це буде секрет", - зазначила дівчинка.

"Люди вийдуть вранці і здивуються, так?",- підсумувала Олена Кравець, знімаючи своїх дітей на камеру, а діти погодилися з її припущенням.

Свою публікацію Олена Кравець підписала словами"Таємна команда".

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