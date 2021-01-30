Актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", обескуражила необычным талантом

Как передает Politeka.net, 24-летняя знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором продемонстрировала чудеса растяжки во время страстного танца на пилоне (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Екатерина в лосинах леопардовой расцветки, черном топе и в брутальных ботинках-стрипах максимально растянулась вдоль шеста, покорив своим необычным талантом.

Аппетитная красотка мастерски закрутилась в крендель - за этой легкостью, скорее всего, стоит не одна изнурительная тренировка.

Пользователи горячо обсуждают увиденное, не скупясь на комплименты:

"Ооо, супер 😍😁🤗 огонь получилось 🔥"

"Ого🤔"

"Вызывайте экзорциста🤣"

"Красиво смотреть как красивая девчонка красиво такое делает 👀"

"с ума сойти, как красиво же😍🤤💞"

"Как всегда - бомба-ракета 😍"

"Вот честно, зачем такие платформы с каблуками? Вполне себе обычные шпильки смотрелись бы на порядок лучше"

Напомним, до "Женского квартала" Никитину можно было увиденть в «Лиге смеха». А в родном Кременчуге ее знают как преподавателя танцев, фитнеса и гимнастики.

Ранее Екатерина уже хвасталась своей гибкостью, выставляя пикантные кадры в Инстаграм. Так, девушка поразила откровенным танцем в черных трусах, обтягивающем топе и стрипах. Красотка вышла к шесту, обхватила его руками и сделала шпагат - фоловеры пришли в небывалый восторг от таланта актрисы, о чем сообщили ей в комментариях.

"Обалдеть", "Моя ты умничка ❤️👏", "Ну нет у вас костей... Вот просто нет слов...", - отреагировали пользователи.

Напомним, подопечная Елены Кравец устроила горячие танцы у шеста, в "Женском квартале" такое не покажут

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