Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя на тренировке

На фото Никитина позирует в сапогах и топике. Образ Екатерина дополнила черными шортиками, которые практически не скрыли упругие ягодицы красотки. Девушка задрала ножку выше головы у шеста, показывая впечатляющую растяжку. Красотка улыбалась, а волосы решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили полторы тысячи лайков и написали комментарии:

"Женщина", "Хорошо", "Вот не зря подписан", "Огонь".

Известно, что Екатерина активно занялась танцами у шеста. Девушка считает, что это раскрепощает и позволяет узнать свое тело. Никитина время от времени публикует в своем Инстаграм результаты тренировок, где она танцует и показывает новые движения у пилона.

Ранее мы сообщали, что украинская актриса и звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина показала, как ее меняет макияж.

Ролик, снятый в гримерке, начинается с того, что в кадре появляется Екатерина Никитина без особого мейкапа, радуя фанатов обычной красотой.

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