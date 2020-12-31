Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя, рассказав о пережитом за год
На фото Никитина показала себя в блестящем платье с большим вырезом. Красотка позировала на ступеньках, задирая эффектную ножку. Волосы у Екатерины были распущенными, а образ девушка дополнила свежим мейкапом. Кадры получились увлекательными и даже немного пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Я тоже скажу!
Для меня этот год, был так же прекрасен, как и все остальные, только да, со сложностями!
Ну а без них было бы скучно!
(Понятно б, что многие скажут можно по другому веселиться и тд. Но факт есть факт)
Наша жизнь как пианино, полоса чёрная, полоса белая...
Поэтому даже если для Вас этот год был плох, помните, что после заката, всегда будет рассвет", - написала звезда.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Уляля", "Царица", "Ваши выступления в Женском Квартале топ", "Божественная красавица", "Все подводят итоги, а Катя демонстрирует великолепные ноги".
Мы писали, что известная актриса "Квартал 95" Екатерина Никитина приковала взгляды фанатов в роскошном наряде.
В кадре Екатерина буквально засияла в длинном вечернем платье серебристого цвета с дерзким вырезом на ноге и глубоким декольте.
Напомним, красотка из "Квартал 95" с бокалом вина задрала ножки и поманила на диван
А еще Politeka сообщала, что красотка из "Квартал 95" задрала ножку выше головы, приковав к себе взгляды
Также Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" нагнулась перед камерой, заманив блестящей красотой в декольте