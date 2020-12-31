Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя, рассказав о пережитом за год

На фото Никитина показала себя в блестящем платье с большим вырезом. Красотка позировала на ступеньках, задирая эффектную ножку. Волосы у Екатерины были распущенными, а образ девушка дополнила свежим мейкапом. Кадры получились увлекательными и даже немного пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все подводят итоги...

Говорят о том, что было плохо, что хорошо!

Я тоже скажу!

Для меня этот год, был так же прекрасен, как и все остальные, только да, со сложностями!

Ну а без них было бы скучно!

(Понятно б, что многие скажут можно по другому веселиться и тд. Но факт есть факт)

Наша жизнь как пианино, полоса чёрная, полоса белая...

Поэтому даже если для Вас этот год был плох, помните, что после заката, всегда будет рассвет", - написала звезда.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Уляля", "Царица", "Ваши выступления в Женском Квартале топ", "Божественная красавица", "Все подводят итоги, а Катя демонстрирует великолепные ноги".

Мы писали, что известная актриса "Квартал 95" Екатерина Никитина приковала взгляды фанатов в роскошном наряде.

В кадре Екатерина буквально засияла в длинном вечернем платье серебристого цвета с дерзким вырезом на ноге и глубоким декольте.

Напомним, красотка из "Квартал 95" с бокалом вина задрала ножки и поманила на диван

А еще Politeka сообщала, что красотка из "Квартал 95" задрала ножку выше головы, приковав к себе взгляды

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