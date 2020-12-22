Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала историю

На фото красотка позирует в черном платье и сапогах. Екатерина задрала ноги вверх, а сама лежала на полу. Девушка хвасталась обувью, которую так мечтала получить. В руке у актрисы можно увидеть бокал с напитком, а волосы Никитина оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Небольшая история:

Я нашла в интернете картинку ботинок, которые себе хочу! Выставила в историю попросила помочь мне такие найти!! Через 3 дня мне, подписчица скидывает эту страничку", - написала звезда.

Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:

"В таких ботинках ,да по Крещатику", "Интересно, если мой рост 188 см , мы посмотрим глаза в глаза?", "Класс, прекрасно".

Мы писали, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина впечатлила спортивной формой.

Знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое видео, на котором показала результаты интенсивных тренировок. Девушка записала ролик в небольшой комнате с ламинатным полом и огромным зеркалом на полстены. Для спортивных занятий Екатерина Никитина надела черный свитшот и обтягивающие легинсы с полосками по всей длине. Волосы она для удобства собрала в хвост.

Напомним, красотка из "Квартал 95" задрала ножку выше головы, приковав к себе взгляды

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