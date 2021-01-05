Украинская актриса Екатерина Никитина из «Квартала 95» впечатлила фигурой в облегающих шортах

Как рассказывает Politeka, снимки были опубликованы на странице красотки в Instagram.

«Потанцуем?» - коротко говорится в подписи.

На снимках Екатерина Никитина демонстрирует безупречные ноги в тесных шортах, демонстрируя красоту во всей красе. На первом снимке красотка облокотилась о стену, а на другой фотографии Никитина облокотилась о ногу, изумив идеальной фигурой.

«Я так хочу танцевать, как никогда», «что танцуем?», «напомнило мне классные фотки из журнала "Бурда мода"образы модные», «Катюша, фигура у тебя просто топ. Очень прям, очень хорошо», «с удовольствием», «красоточка», «С тобой? Согласна!!! Хоть и не умею танцевать. Куда? Когда? Жди», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, актриса Екатерина Никитина из "Квартала 95" показала безупречную фигуру на тренировке.

Так, красотка предстала перед камерой в одном топике и штанах. При этом, поскольку Никитина снимала себя сверху, кадры удались особенно пикантными. Девушка готовилась к тренировке по боксу.

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