Известная актриса "Квартал 95" Екатерина Никитина приковала взгляды фанатов в роскошном наряде

Соответствующее видео знаменитость разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

В кадре Екатерина буквально засияла в длинном вечернем платье серебристого цвета с дерзким вырезом на ноге и глубоким декольте.

Образ роковой красотки она дополнила серебристыми туфельками на каблуке и с узким носком, а также стильной волнистой укладкой и макияжем в стиле nude.

Артистка прошлась к зеркалу с телефоном в руке, покрутилась-повертелась, а потом игриво выставила язычок.

"Как там Ваше предновогоднее настроение???✨

Я уже прям жду волшебства.....💫

Кстати,сегодня прекрасный выпуск @zhenskiykvartal_official в 20:20 на 1+1!🌟", - написала Никитина.

В комментариях под публикацией поклонники принялись восхищаться образом артистки.

"Настроение хорошо, ты самая красивая и добрая навсегда😊🌹🌹🤍", "Волшебство это ты , смотрю на тебя и все вокруг исчезают 😍🧙", "Ухтыы... какая шикарная девица, я аж залипла😍😍😍😍✨✨✨💫", " Уже лучше, какая девочка.)))", - пишут в сети.

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