Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя перед тренировкой

На фото Никитина позировала в топе и штанах. Звезда снимала себя сверху, хвастаясь видом декольте. Красотка улібалась и готовилась к тренировке по боксу. Кадры получились забавными и даже немножко соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Обожаю", - подписала кадр красотка.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь снимок был выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Невероятный вид"

Сообщалось, что популярная украинская актриса и звезда «Квартала 95» Екатерина Никитина восхитила формами, станцевав на пилоне.

Так, на опубликованных кадрах Никитина демонстрирует аппетитные формы, изгибаясь и хвастаясь безупречной растяжкой. Кадры она никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в «дикий» восторг от увиденного.

Мы писали, что украинская актриса Екатерина Никитина, звезда «Квартала 95», похвасталась роскошными формами в одном купальнике.

«Какой из них уже мой?» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитина позировала в трех разных облегающих купальниках, каждый из которых эффектно подчеркивал ее роскошную фигуру.

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