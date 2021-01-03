Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя перед тренировкой
На фото Никитина позировала в топе и штанах. Звезда снимала себя сверху, хвастаясь видом декольте. Красотка улібалась и готовилась к тренировке по боксу. Кадры получились забавными и даже немножко соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Обожаю", - подписала кадр красотка.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь снимок был выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Невероятный вид"
73-летняя Ротару дала жару во время застолья, появились кадры: «Спасибо, что живы!»
Наталья Могилевская в леопарде вылезла на стол, затмив молодых красоток: кадры бесстыдства
Как 90-летний Чапкис из "Танців з зірками" выглядел в молодости, фото красавчика: "Ого, какой..."
Полякова осрамилась в слишком тесном костюме и перешла на мат, певица не смогла даже встать: "Мне..."
Ушел из жизни легендарный красавец-актер, который покорил сердца миллионов: "Через несколько часов после дня рождения..."
Сообщалось, что популярная украинская актриса и звезда «Квартала 95» Екатерина Никитина восхитила формами, станцевав на пилоне.
Так, на опубликованных кадрах Никитина демонстрирует аппетитные формы, изгибаясь и хвастаясь безупречной растяжкой. Кадры она никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в «дикий» восторг от увиденного.
Мы писали, что украинская актриса Екатерина Никитина, звезда «Квартала 95», похвасталась роскошными формами в одном купальнике.
«Какой из них уже мой?» — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитина позировала в трех разных облегающих купальниках, каждый из которых эффектно подчеркивал ее роскошную фигуру.
Напомним, блондинка из "Квартал 95" ослепила красотой в наряде с пикантными вырезами
Также Politeka писала, что красотка из "Квартал 95" с бокалом вина задрала ножки и поманила на диван
А еще Politeka сообщала, что красотка из "Квартал 95" задрала ножку выше головы, приковав к себе взгляды