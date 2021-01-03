Актриса студии "Квавртал 95" Екатерина Никитина решилась на смелый эксперимент в новом году

Как передает Politeka.net, девушка выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фотографию, для которой позировала в черном платье с блестящими металлическими чешуйками. Образ довершил макияж в тон, роскошные вьющиеся волосы и длинные сверкающие серьги.

Екаатерина Никитина села на стул со стаканом в руках, платье при этом слегка задралось и обнажило ее бедро. Видимо, красотка уже успела выпить, а потому не обратила внимание на такие мелочи и просто подарила поклонникам обворожительную улыбку.

"Этот год уже приготовил для меня много испытаний!✨ Меня взяли на слабо...😠 Год не пить алкоголь!!! А я ж падкая на такие эксперименты!! Мне, слабо!? Да никогда!!!😈Достаточно много людей поддержали мой эксперимент отвечая на истории!!! И приличное количество людей, среди моих подписчиков, вообще не пьют уже давно!💪🏻 И это не может не радовать!🤗 В общем, если кто хочет присоединяйтесь! Ставьте +👇🏻 Посмотрим сколько нас таких отчаянных! Трезвый год. Уверена - ты будешь одним из лучших!", - заверила Никитина в описании.

Пользователи сети откликнулись на призыв знаменитости в комментариях, хотя желающих отказаться от алкогольных напитков оказалось немного.

"Люблю тебя 😘❤️💚💙💋💜"; "Катюша, ты прелесть!!!"; "Я минус, но вам огромный плюс!)".

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