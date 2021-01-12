Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала, чего достигла на тренировках

На кадрах Никитина показала себя в миниатюрных шортах и топе. Рядом была подружка в аналогичном наряде. Девушки дополнили образы босоножками на платформах. Красотки синхронно подпрыгнули и после этого сели на шпагаты у пилонов. Ролик получился очень эффектным и зажигательным, ведь Катя уже достигла большого прогресса в своих тренировках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Бум", - подписала видео Никитина.

Фанаты посмотрели ролик почти 5 тысяч раз и написали комментарии:

"Красотки нереальные", "Класс", "Это точно бум", "Вау", "На это можно смотреть вечно", "Не культурно к своим подписчикам поворачиваться этой самой ,хотя и красиво. Да", "Блин, правду говорят талантливый человек - талантлив во всем".

Отметим, Екатерина является актрисой "Женского квартала", которым руководит Елена Кравец. Звезда основала и возглавила проект в 2018 году.

Сообщалось, что известная актриса "Квартал 95" Екатерина Никитина приковала взгляды фанатов в роскошном наряде.

В кадре Екатерина буквально засияла в длинном вечернем платье серебристого цвета с дерзким вырезом на ноге и глубоким декольте. Образ роковой красотки она дополнила серебристыми туфельками на каблуке и с узким носком, а также стильной волнистой укладкой и макияжем в стиле nude.

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