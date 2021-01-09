Украинская актриса и звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина показала, как ее меняет макияж

Короткий видеоролик она опубликовала в своем Instagram.

Ролик, снятый в гримерке, начинается с того, что в кадре появляется Екатерина Никитина без особого мейкапа.

Девушка, видимо, решила поэтапно показать поклонникам, как она меняется с помощью эффектного макияжа.

Уже под конец видеоролика Екатерина Никитина предстала перед фанатами с пышными волосами, показав непривычный оскал, а макияж акцентировал ее глаза и губы.

"Если бы так каждый день, по взмахну кисточки... Макияж оп, и нарисовался) Парни, вопрос вам! Какие больше нравятся? Девушка с макияжем( не вульгарным) или без макияжа? Только честно)", - написала она в подписи к видеоролику.

Преображение понравилось поклонникам звезды "Женского квартала" и они засыпали ее лестными комментариями.

"На моё мнение, что без макияжа", "Главное в душе была красота", "Чума", "Чтобы узнать какая девушка настоящая,надо утром увидеть её без макияжа.Иногда это шок. Повседневный макияж должен только немного подчёркивать естественную красоту девушки", "Без макияжа наверное. Иногда встречаешь красивую девушку с макияжем, а потом оказывается что без макияжа она страшненькая", - написали фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что актриса Екатерина Никитина из "Квартала 95" показала безупречную фигуру на тренировке.

Так, красотка предстала перед камерой в одном топике и штанах. При этом, поскольку Никитина снимала себя сверху, кадры удались особенно пикантными. Девушка готовилась к тренировке по боксу.

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