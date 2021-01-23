Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", устроила горячее шоу возле пилона

Пикантное видео знаменитость разметила в личном Инстаграм-аккаунте, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

В черных трусах, обтягивающем топе и сапогах на высокой платформе и каблуке Никитина вышла к шесту, обхватила его руками и сделала шпагат, засветив пикантную часть между ног. В откровенной позе Екатерина простояла несколько секунд.

Фолловеры пришли в небывалый восторг от гибкости актрисы, о чем они сообщили ей в комментариях. Также они попросили полное видео, чтобы полюбоваться красотой и грацией Екатерины.

"Я всё", "ВанДамка))", "Обалдеть", "Моя ты умничка ❤️❤️❤️👏👏👏👏", "Ну нет у вас костей... Вот просто нет слов...", " А где полное выступление прсмотреть можно красота?", " Если такие номера будут в квартале я снова его начну дивитися🤣", - пишут в сети.

К слову, Екатерина Никитина родилась 22 марта. Ей 24 года. Она родом из Кременчуга

Будущая артистка уже с 17 лет начала преподавать танцы для детей. Поэтому ее знают как преподавателя танцев, фитнеса и гимнастики.

Сейчас Екатерина заканчивает обучение в Кременчугском национальном университете им. Остроградского по специальности «инженер компьютерных систем».

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