Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец рассказала о нелегком выборе, с которым она столкнулась
Как сообщает Politeka.net, юмористка поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. Так, Кравец рассказала, что сейчас занимается ремонтом у своих родителей в Кривом Роге, поэтому ей приходится ходить по строительным магазинам. На видео она сняла один из таких походов.
«Я по-прежнему в Кривом Роге и тут продолжаются у меня нелегкие строительные будни. Я сейчас хочу выбрать родителям душ, кран и попрошу вас немножко мне помочь. Ребята, нужно сделать выбор для меня и моих родителей. Нужно, чтобы им было тепло, комфортно, была подходящая высота и цена, что немаловажно», - обратилась к своим поклонникам Кравец.
Она показала стенд с душевыми кранами и предложила подписчикам выбрать тот, который она купит родителям.
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Позже звезда поблагодарила фанатов, которые помогли ей определиться с выбором.
Ранее мы писали, что Кравец принимает участие в озвучивании нового мультфильма для детей.
«Ребята, я в очередном своем дзене занимаюсь одним из своих самых любимых вообще занятий. Дублирую мультик. В главной роли в мультике «Пончары». И зовут меня тут «Оп», - рассказала актриса.
Напомним, томная Кравец из «Квартал 95» развалилась в кресле, рассказав о своих слабостях: «Ого! Лена!».
Как сообщала Politeka, замужняя Кравец из "Квартал 95" публично пофлиртовала с известным красавчиком: "Можно я пожму...".
Также Politeka писала, что счастливая Кравец из «Квартал 95» показала, от чего получает удовольствие: «Я в дзене».