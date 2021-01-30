Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец рассказала о нелегком выборе, с которым она столкнулась

Как сообщает Politeka.net, юмористка поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. Так, Кравец рассказала, что сейчас занимается ремонтом у своих родителей в Кривом Роге, поэтому ей приходится ходить по строительным магазинам. На видео она сняла один из таких походов.

«Я по-прежнему в Кривом Роге и тут продолжаются у меня нелегкие строительные будни. Я сейчас хочу выбрать родителям душ, кран и попрошу вас немножко мне помочь. Ребята, нужно сделать выбор для меня и моих родителей. Нужно, чтобы им было тепло, комфортно, была подходящая высота и цена, что немаловажно», - обратилась к своим поклонникам Кравец.

Она показала стенд с душевыми кранами и предложила подписчикам выбрать тот, который она купит родителям.

Позже звезда поблагодарила фанатов, которые помогли ей определиться с выбором.

Ранее мы писали, что Кравец принимает участие в озвучивании нового мультфильма для детей.

«Ребята, я в очередном своем дзене занимаюсь одним из своих самых любимых вообще занятий. Дублирую мультик. В главной роли в мультике «Пончары». И зовут меня тут «Оп», - рассказала актриса.

Напомним, томная Кравец из «Квартал 95» развалилась в кресле, рассказав о своих слабостях: «Ого! Лена!».

Как сообщала Politeka, замужняя Кравец из "Квартал 95" публично пофлиртовала с известным красавчиком: "Можно я пожму...".

Также Politeka писала, что счастливая Кравец из «Квартал 95» показала, от чего получает удовольствие: «Я в дзене».