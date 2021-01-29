Главная актриса «Квартал 95» Елена Кравец пофлиртовала с известным красавцем Даниэлем Салемом
Как пишет Politeka.net, в «Сторис» своего «Инстаграм» звезда поделилась кадрами нового выпуска «Женского квартала».
Гостем шоу стал Даниэль Салем - украинский ресторатор и телеведущий. Участник шестого сезона шоу «Танці з зірками» и участник десятого сезона певческого шоу «Голос страны».
Отметим, что Салем и Кравец вместе участвовали в «Танцях з зірками» в 2019 году.
Замужняя Кравец решила стала пофлиртовать с Салемом, у которого, к слову тоже есть семья, просто на сцене. Она смеялась и говорила томным голосом.
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«… на проекте «Танцы со звездами», может помните меня. Можно я, коллега, пожму вашу руку», - говорит артистка «Квартала 95».
При этом Кравец начинает сжимать бицепс телеведущего.
Отметим, артистка была одета в черное платье с кружевными вставками и туфли на каблуках.
«Ну, Лена», - прозвучал голос из-за кулис и номер продолжился.
Напомним, в пара Елены Кравец и Макса Леоновапокинула проект "Танці з зірками" в четверть финале. Даниэль Салем и Юлия Сахневич покинули проект в десятом эфире. Победительницей тогда стала Ксения Мишина.
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