Юная дочь звезды студии «Квартал 95» Елены Кравец показала, как наслаждается поездкой во Львов

17-летняя Маша Кравец поделилась кадрами зимних развлечений на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, в прошлом году девушка закончила школу. С тех пор она регулярно выбирается куда-то с друзьями, публикуя свежие фото в Инстаграм. На этот раз юная красотка отправилась во Львов.

На новых фото Маша позирует на заснеженных улицах города одна и с подругой. Девушка одета по-зимнему тепло: на ней красный пуховик, шапка и перчатки. Судя по счастливому выражению лица, Маша явно довольна поездкой.

«Это Львов!», - подписала снимки Кравец-младшая.

Ее подписчики активно комментирую пост девушки.

«Маш, что ты за кайф», «Любовь моя!», «Мечта», «Красивые фото», «Цветочек Маша», «Это волчица», - пишут люди.

Ранее мы писали, что юная Кравец показала, как позирует рядом с огромным белым шаром. Этот снимок девушка сделала на спа-курорте во Львовской области.

Для отдыха девушка выбрала молодежный наряд. На ней был теплый спортивный костюм, поверх которого она надела красную дутую куртку. Дополнила свой наряд Маша теплой шапкой. Рядом с ней позировал черный пес.

Напомним, дочь Кравец из «Квартал 95» показала, как проводит время вдали от дома: «Ну что за Белоснежка?».

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