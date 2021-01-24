Дети Елены Кравец из студии «Квартал 95» примерили на себя непривычные образы и устроили странные развлечения дома
Забавными кадрами поделилась в своем Инстаграм старшая дочь юмористки Маша Кравец. Об этом пишет Politeka.net.
Так, девушка показала своих младших брата и сестру в милых костюмах. Так, 4-летние двойняшки Иван и Екатерина предстали в образах Человека-паука и принцессы. Мальчик позировал в костюме супер-героя, а его сестра – в пышном белом платье и серебристой «короне».
Помимо фото, Маша поделилась видео, на котором показала, как дети резвятся дома. В коротком ролике можно увидеть, как маленький Ваня, подражая прототипу своего образа, карабкается вверх по дверному косяку. Заметив это, Катя радостно подбегает к брату, однако, к счастью, не следует его примеру. Стоит отметить, что такие развлечения могут быть опасными, ведь малыш легко может упасть.
Лобода с расставленными ногами ошеломила кадрами в баре: "Люди уходили с шоу и их тошнило"
Беда случилась с Никитюк на Мальдивах, телеведущая молит о помощи: "Пожалуйста..."
Уже не "Холостячка" Мишина удивила ночными забавами с Эллертом в джакузи, смутив сына Платона: "Он всегда..."
Молодая подопечная Потапа в кожаном лифчике неожиданно высказалась о жизни в Украине: "Именно эта страна..."
Юную харьковчанку посреди улицы застали за нехорошим занятием: появились фото
Проделки брата и сестры явно повеселили Машу, которая решила поделиться этими кадрами в сети.
Ранее мы писали, что Кравец сняла на видео, как ее четырехлетние дети-близняшки Ваня и Катя распаковывают коробку со сладостями.
Катя в нежно-розовом костюмчике бросилась активно разбирать коробку с шоколадом, необычными конфетами и баночками варенья и все комментировать. Ваня в серых штанах и темной кофточке тоже не отстает от сестры, но попадает в кадр лишь мельком.
Напомним, Елена Кравец из "Квартал 95" экстренно попросила о помощи, ситуация серьезная: "Ребята, пожалуйста..".
Как сообщала Politeka, дочь Кравец из «Квартал 95» показала, как проводит время вдали от дома: «Ну что за Белоснежка?».
Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" показала своих бойких детей-близняшек, растут на глазах: "Это нам всем!".