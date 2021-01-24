Дети Елены Кравец из студии «Квартал 95» примерили на себя непривычные образы и устроили странные развлечения дома

Забавными кадрами поделилась в своем Инстаграм старшая дочь юмористки Маша Кравец. Об этом пишет Politeka.net.

Так, девушка показала своих младших брата и сестру в милых костюмах. Так, 4-летние двойняшки Иван и Екатерина предстали в образах Человека-паука и принцессы. Мальчик позировал в костюме супер-героя, а его сестра – в пышном белом платье и серебристой «короне».

Помимо фото, Маша поделилась видео, на котором показала, как дети резвятся дома. В коротком ролике можно увидеть, как маленький Ваня, подражая прототипу своего образа, карабкается вверх по дверному косяку. Заметив это, Катя радостно подбегает к брату, однако, к счастью, не следует его примеру. Стоит отметить, что такие развлечения могут быть опасными, ведь малыш легко может упасть.

Проделки брата и сестры явно повеселили Машу, которая решила поделиться этими кадрами в сети.

Ранее мы писали, что Кравец сняла на видео, как ее четырехлетние дети-близняшки Ваня и Катя распаковывают коробку со сладостями.

Катя в нежно-розовом костюмчике бросилась активно разбирать коробку с шоколадом, необычными конфетами и баночками варенья и все комментировать. Ваня в серых штанах и темной кофточке тоже не отстает от сестры, но попадает в кадр лишь мельком.

Напомним, Елена Кравец из "Квартал 95" экстренно попросила о помощи, ситуация серьезная: "Ребята, пожалуйста..".

Как сообщала Politeka, дочь Кравец из «Квартал 95» показала, как проводит время вдали от дома: «Ну что за Белоснежка?».

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" показала своих бойких детей-близняшек, растут на глазах: "Это нам всем!".