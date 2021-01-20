Актриса «Квартал 95» Елена Кравец обратилась за помощью

Как передает Politeka.net, об этом артистка написала на своей странице в Facebook.

«Ребята, немножко вашего внимания, пожалуйста. Особенно криворожане… Ищу помощников для семьи моих знакомых в Кривом Роге. Ситуация нерядовая…», - написала актриса.

Помощь требуется в уходе за мальчиком с инвалидностью.

«Нужен крепкий водитель без вредных привычек с собственным автомобилем для особенного мальчика. Кресло есть. Ребенок не ходит и не сидит самостоятельно. Вес – 22 кг. Рост – 120. Что делать: забрать дома в 8.00 и отвезти в садик. Забрать в 16.30 из садика, привезти домой. Пн-пт. Днём-свободное время. Подробности – при встрече. Оплата - по договоренности», - рассказала Елена Кравец.

Кроме того, ребенку нужна няня.

«Также нужна няня на непостоянной основе. Физически крепкая, добрая, без вредных привычек. Желателен опыт работы с людьми с ограниченными возможностями», - говорится в сообщении.

Подробности и условия работы и оплаты также уточнят при встрече.

Елена Кравец просит всех, кто может помочь, писать ей на страницу в личные сообщения.

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