Главная актриса «Квартал 95» Елена Кравец показала занятие, заниматся которым невероятно любит

Как пишет Politeka.net, кадрами звезда поделилась в «Сторис» своего «Инстаграм».

Кравец принимает участие в озвучивании нового мультфильма для детей.

Кравец пришла за пись в простой удобной одежде, чтобы чувствовать себя максимально комфортно. Она надела просторную клетччатую рубашку, черные штаны и кроссовки.

«Ребята, я в очередном своем дзене занимаюсь одним из своих самых любимых вообще занятий. Дублирую мультик. В главной роли в мультике «пончары». И зовут меня тут «Оп», - рассказала актриса.

Отметим, на опубликованных кадрах Кравец выглядит весьма воодушевленно. Похоже, что занятие действительно приносит ей удовольствие.

Напомним, впервые Елена Кравец озвучила персонажа мультфильма в 2015 году. Голосом Елены Кравец заговорила главная злодейка в мультфильме "Миньоны" Скарлет.

Тогда в процессе работы артистка даже подтянула украинский язык.

Кравец признавалась, что ей настолько понравилось озвучивать фильмы, что она согласна даже озвучить любую эпизодическую роль.

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