Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец поделилась своими предпочтениями

Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала фото, на котором расслабленно развалилась в кресле. Женщина была одета в черный комбинезон и белый пиджак. Она поднесла руку к волосам и задумчиво смотрела в кадр.

«Вынуждена признаться, гайз. Подсела на Нетфликс...Так что если вдруг вы сейчас в поиске «что бы такого посмотреть», то вот вам моя «пятерочка». Тут и новинки, и классика, но все, как говорится, проверено на себе!», - начала свой пост Кравец.

Актриса поделилась сериалами, которые ей очень понравились. Среди картин оказался сериал про королевскую семью «Корона», фильм про медитацию «Headspace Guide to Meditation», мини-сериал «Метод «Комински». Также Елена порекомендовала к просмотру сериалы «Большая маленькая ложь» и «Два Папы».

В комментариях актрисе оставили массу комплиментов.

«Ох, королева», «Елена вы супер актриса, люблю смотреть, как вы играете роли. Обожаю вас, вы актер от Бога», «Такое шикарное фото, Елена», «Леночка, я Вас не узнала... Просто шикарная», «Шикарная красотка Елена», «Богиня», «Круть», «Ого! Лена! Какое фото!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кравец из "Квартал 95" показала своих бойких детей-близняшек, растут на глазах: "Это нам всем!".

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