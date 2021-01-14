Гумористка й актриса "Квартал 95" Олена Кравець порадувала своїх дітей-двійнят новим сюрпризом

У сторіс на своїй сторінці в Instagram Олена поділилася рідкісними кадрами з молодшими дітьми, передає Politeka.net . Новорічні свята вже позаду, але сімейство продовжує розбирати подарунки. Так, зірка "Квартал 95" зняла на відео, як її чотирирічні діти-близнки Ваня і Катя розпаковують коробку з солодощами.

Катя в ніжно-рожевому костюмчику кинулася активно розбирати коробку з шоколадом, незвичайними цукерками і баночками варення і все коментувати. Ваня в сірих штанях і темній кофтині теж не відстає від сестри, але потрапляє в кадр лише мигцем. Малюки вірять в Санта Клауса і зізналися мамі, що думали, що це подарунок саме від нього.

"Це нам усім!", - кумедно кричить білява дочка Олени Кравець на камеру.

Нагадаємо, 15 серпня 2016 року у Олени Кравець і її чоловіка Сергія народилися двійнята, син Іван і дочка Катерина. Також у актриси "Квартал 95" є доросла дочка Марія, вона живе окремо від батьків.

Нагадаємо, ображена Олена Кравець влаштувала жорстку виволочку зірці "Жіночого кварталу": "то мужика відведе, то...".

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець розчулилася і показала рідкісні фото підрослих близнюків і дочки-красуні.

Також Politeka писала, що епоха" Квартал 95 " закінчується, для Кошового та Кравець настають важкі часи.