Головна актриса "Квартал 95" Олена Кравець показала заняття, займатися яким неймовірно любить
Як пише Politeka.net, кадрами зірка поділилася в "сторіс" свого Instagram.
Кравець бере участь в озвучуванні нового мультфільму для дітей.
Кравець прийшла за лист в простому зручному одязі, щоб відчувати себе максимально комфортно. Вона одягла простору картату сорочку, чорні штани і кросівки.
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"Я в черговому своєму дзені займаюся одним зі своїх найулюбленіших взагалі занять. Дублюю мультик. У головній ролі в мультику "Пончари". І звуть мене тут "Оп", - розповіла актриса.
Відзначимо, на опублікованих кадрах Кравець виглядає вельми натхненно. Схоже, що заняття дійсно приносить їй задоволення.
Нагадаємо, вперше Олена Кравець озвучила персонажа мультфільму в 2015 році. Голосом Олени Кравець заговорила головна лиходійка в мультфільмі" Міньйони " Скарлет.
Тоді в процесі роботи артистка навіть підтягнула українську мову.
Кравець зізнавалася, що їй настільки сподобалося озвучувати фільми, що вона згодна навіть озвучити будь-яку епізодичну роль.
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