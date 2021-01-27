Головна актриса "Квартал 95" Олена Кравець показала заняття, займатися яким неймовірно любить

Як пише Politeka.net, кадрами зірка поділилася в "сторіс" свого Instagram.

Кравець бере участь в озвучуванні нового мультфільму для дітей.

Кравець прийшла за лист в простому зручному одязі, щоб відчувати себе максимально комфортно. Вона одягла простору картату сорочку, чорні штани і кросівки.

"Я в черговому своєму дзені займаюся одним зі своїх найулюбленіших взагалі занять. Дублюю мультик. У головній ролі в мультику "Пончари". І звуть мене тут "Оп", - розповіла актриса.

Відзначимо, на опублікованих кадрах Кравець виглядає вельми натхненно. Схоже, що заняття дійсно приносить їй задоволення.

Нагадаємо, вперше Олена Кравець озвучила персонажа мультфільму в 2015 році. Голосом Олени Кравець заговорила головна лиходійка в мультфільмі" Міньйони " Скарлет.

Тоді в процесі роботи артистка навіть підтягнула українську мову.

Кравець зізнавалася, що їй настільки сподобалося озвучувати фільми, що вона згодна навіть озвучити будь-яку епізодичну роль.

Нагадавши, дочка Олени Кравець з "Вечірнього Кварталу" підкорила красою і схожістю з мамою: "туалетний фотосет"

Як повідомляла Politeka, Кравець з " Квартал 95 "показала своїх жвавих дітей-близнят, що ростуть на очах:" це нам усім!"

Також Politeka писала, що юна дочка Кравець з "Квартал 95" показала, як розважається без дорослих: "що ти за кайф"